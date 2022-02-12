تسعى شركة ريليانس إنداستريز التي يرأسها أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، إلى أن تكون بين أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق "بتكلفة تنافسية" في خطتها الطموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء.وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة ومقرها مومباي سوف تغير نشاط محطة بقيمة أربعة مليارات دولار، تقوم حاليا بتحويل فحم الكوك النفطي إلى غاز تخليقي، إلى انتاج الهيدروجين الأزرق مقابل 2ر1 دولار - 5ر1 دولار للكيلوجرام.

يعتزم أمباني، الذي جمع ثروته من الوقود الأحفوري، الاستغناء عن مبيعات وقود الطرق مثل الديزل والجازولين ليحل محله بدائل أكثر نظافة خلال سعيه للوصول إلى هدف صفر انبعاثات لشركاته بحلول .2035