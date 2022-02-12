خففت إسبانيا القواعد الاحترازية من فيروس كوفيد- 19 بالنسبة للسياح المراهقين من دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة، لتمنح السياحة دفعة في جزر الكناري ومزاراتها السياحية المشمسة في الشتاء، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ويمكن للزوار الأجانب من سن 12 إلى 17 عاما من خارج الاتحاد الأوروبي ممن لم يحصلوا على شهادة تطعيم سارية دخول إسبانيا اعتبارا من 14 شباط/ فبراير شريطة إبراز فحص سلبي لتفاعل البوليمراز المتسلسل (بي سي آر) أو فحص مشابه لكوفيد- 19 لم يمر عليه 72 ساعة، حسبما أفادت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في بيان.

وأوضحت الوزارة أن تغيير القاعدة يأتي اعترافا بحقيقة أن من لم يبلغوا سن 18 عاما لم يحصلوا بعد على التطعيم الكامل في العديد من الدول.