أظهر استطلاع حديث أن نحو 60% من الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن في منصبه الرئاسي.

وأشار الاستطلاع ، الذي أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن 58% من الأمريكيين عبروا عن هذا التوجه في حين رأى 41% من المواطنين أنهم مؤيدون على أداء بايدن.

ويأتي هذا بعد أن كان استطلاع أجري في شهر ديسمبر الماضي قد أظهر أن نسبة التأييد 49% بينما المعارضون كانوا يشكلون 51%.

وكشف الاستطلاع عن أن 83% من المشاركين من الديمقراطيين ما زالوا راضين عن أداء بايدن لكن هذه النسبة جاءت متراجعة عن نسبة 94% التي كانت قد سجلت في الصيف الماضي.