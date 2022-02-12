قال محافظ البنك المركزي الأيسلندي "أسجير جونسون" إن رفع أسعار الفائدة الذي تم في وقت سابق من هذا الأسبوع ربما يساعد "إلى حد كبير" في كبح جماح أسعار أكثر أسواق العقارات في أوروبا ارتفاعا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء ونقلت بلومبرج عن جونسون قوله في مقابلة هاتفية إنه يتعين على صانعي السياسات أن يتصدوا لأثار انتعاش اقتصادي "قوي للغاية" وزيادة سريعة في الأجور " تلك التي حدثت في غضون الشهور القليلة الماضية".

وأعلن البنك المركزي الأيسلندي "سيدلابنكي" عن أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ الأزمة المالية في عام 2008 وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع منذ نحو عقد من الزمان.

ويتوقع جونسون أن تصبح مفاوضات الأجور العامل الرئيسي في التصدي للتضخم بعد أن تسببت تكاليف العقارات في ارتفاع الأسعار للمستهلكين في الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي في غضون العام الماضي.

يشار إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة أكثر من 18% في منطقة ريكيافيك في العام الماضي، بعد تحقيق مكاسب مطردة منذ الأزمة المالية.