أظهرت بيانات أن حصة الشركات الكورية الجنوبية الثلاث الكبرى لتصنيع البطاريات في السوق العالمية تراجعت في عام 2021، مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نمو الشركات المنافسة الصينية، بحسب ما نشرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغت الحصة السوقية المجمعة لشركة "إل جي" لحلول الطاقة، وشركة "إس كيه إنوفيشن"، وشركة "سامسونج إس دي آي"، 4ر30% في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، بانخفاض قدره 3ر4 نقطة مئوية عن 2020، وفقا لشركة تتبع السوق "إس إن إي ريسيرش".

واحتفظت شركة "إل جي"، التي تزود شركات "فورد" و"تسلا" و"فولكس فاجن" ببطاريات السيارات الكهربائية، بالمركز الثاني من حيث الحصة العالمية لمدة عامين متتاليين، لكن حصتها السوقية تراجعت بمقدار 1ر3 نقطة مئوية إلى 3ر20%.

واحتلت وحدة تصنيع البطاريات في شركة "إس كيه إنوفيشن" المركز الخامس بحصة سوقية بلغت 6ر5%، بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن عام .2020 كما انخفضت حصة شركة "سامسونج إس دي آي" بمقدار 3ر1 نقطة مئوية إلى 5ر4%، مع تراجعها من المركز الخامس إلى المركز السادس.

واحتفظت شركة "كاتل" الصينية العملاقة بالمركز الأول بنسبة 6ر32%، بزيادة قدرها 8 نقاط مئوية، خلال نفس الفترة، مدعومة بالنمو القوي في سوق السيارات الكهربائية بالصين. وتحتل الشركة الصينية المركز الأول منذ عام .2017

وجاءت شركة "باناسونيك" اليابانية في المركز الثالث بنسبة 2ر12%، تليها شركة تصنيع البطاريات الصينية "بي واي دي" بنسبة 8ر8%.

وأظهرت البيانات أن المقدار التراكمي لاستخدام طاقة البطاريات من السيارات الكهربائية بلغ 8ر296 جيجاواط/ ساعة على مستوى العالم في عام 2021، مقارنة بـ 8ر146 جيجاواط/ ساعة في .2020