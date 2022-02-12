أعرب يورج كوكيز، مستشار المستشار الألماني أولاف شولتز، عن تشكك الحكومة الألمانية في قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على قواعده المالية وفي نفس الوقت السماح بمزيد من المرونة في استثمارات المشاريع المحافظة على البيئية.

وقال كوكيز - في تصريحات نقلتها مجلة (بولتيكو) في نسختها الأوروبية إن برلين ترى أن "القواعد الذهبية" للاتحاد يعتبره البعض "صندوق باندورا" الذي تحصل فيه الدول الفردية على ما تتمناه من إعفاءات من الميزانية وهذا يطيح بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

وتأتي تعليقات كوكيز في الوقت الذي تناقش فيه دول الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستصلح قواعد الاتحاد الأوروبي للإنفاق العام، والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو.

ويتمثل التحدي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الكتلة بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول نهاية العقد، وهو جهد شاق سيكلف حوالي 520 مليار يورو سنويًا، وهو طلب صعب لقارة مثقلة بالديون تتعافى من أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وأشار كوكيز إلى أن التنازل عن الاستثمارات الخضراء من قاعدة العجز سيسمح للحكومات باستخدام دافعي الضرائب لتمويل الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.. وليس هناك ضمانات على أن الأمر سينجح الرغم من ذلك.