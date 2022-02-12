أقرت المحكمة الدستورية الألمانية قانونا يفرض التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للعاملين بقطاع الصحة ودور رعاية المسنين، ورفضت طعنا على التشريع في اللحظة الأخيرة.

وثار النقاش بشأن القانون، الذي يتيح للعاملين بقطاع الصحة مهلة حتى 15 آذار/ مارس للحصول على اللقاح وإلا يتعين عليهم التوقف عن العمل، في الأيام القليلة الماضية، حيث أشارت بعض الولايات إلى أنها لن تطبقه بالكامل مباشرة. وثار جدل أوسع نطاقا بشأن خطط الحكومة لحملة تطعيم قومية.

وقضت المحكمة في حكم عاجل بتطبيق قانون اللقاح، الذي يهدف لحماية الفئات المعرضة للخطر من الإصابة بكوفيد- 19، كما هو مخطط.

وستواصل المحكمة دراسة القانون في عملية أطول وأشمل.

ويسري القانون على العاملين بالمستشفيات ودور رعاية المسنين، كما ينطبق على العاملين في غرف العمليات وخدمات العيادات الخارجية والقابلات وأخصائيي العلاج الطبيعي والتدليك.