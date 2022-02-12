أقبل جمهور كبير على افتتاح الكرنفال الـ137 لمدينة نيس الفرنسية بعدما ألغي العام الفائت نتيجة الظروف الصحية.

ويعتبر هذا الكرنفال الذي أقيم للمرة الأولى عام 1873، من بين أهم ثلاثة كرنفالات في العالم، إلى جانب نظيريه اللذين يقامان في ريو دي جانيرو البرازيلية والبندقية الإيطالية.

في البرازيل ، أرجئت المسيرات الاحتفالية في ريو وساو باولو من أواخر شباط/فبراير إلى نيسان/أبريل بسبب الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19. أما في البندقية، فانطلق الكرنفال الاثنين الفائت لكنّ جانباً كبيراً منه يقام بالصيغة الافتراضية، من دون حشود السياح المعتادة.

واستهل الافتتاح بعرض للألعاب النارية أمام خمسة آلاف شخص حضروا قعوداً على المدرجات بموجب حجز مسبق.

ثم توالت العربات المشاركة في موكب الكرنفال، وبينها تلك المزينة بالزهور، وتبعتها فرق من الراقصين.

ويستمر المهرجان إلى 27 شباط/فبراير الحالي. ومع أن عدد زواره يبلغ عادة نحو 200 ألف، لن تتعدى قدرته الاستيعابية هذه السنة 85 ألف متفرج، بموجب تذاكر دخول مدفوعة، ويشترط للحصول عليها إبراز شهادة تلقيح.