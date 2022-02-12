رفضت محكمة في جمهورية التشيك دعوى باسترداد العديد من القلاع وعقارات أخرى، كانت مملوكة لعائلة ليختنشتاين الملكية، في نزاع يعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) أن السبب الذي استندت إليه المحكمة هو عدم انتهاك مراسيم بينيس التي صدرت في فترة بعد الحرب وشرعت نزع ملكيات وترحيل نحو ثلاثة ملايين ألماني مما كان يعرف حينها باسم تشيكوسلوفاكيا.

وجرى تجريد عائلة ليختنشتاين الملكية من ممتلكاتها الموروثة في تشيكوسلوفاكيا.

ولكن مؤسسة أمير ليختنشتاين تقول إن فرانس جوزيف الثاني الذي تولي حكم الامارة من 1938 حتى وفاته عام 1989، لم يكن ألمانيا وبالتالي لم يكن من القانوني مصادرة الممتلكات.

ومن المتوقع تقديم استئناف على قرار المحكمة الابتدائية التشيكية في بريكلاف.