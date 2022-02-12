تلقت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كلمة أمام مؤتمر للحزب الديمقراطي في نيويورك يوم 17 فبراير الجاري تمهيدا لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا في ظل تكهنات بأن كلينتون ، 74 سنة ، قد تسعى إلى ترشيح نفسها مجددا في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024 مع تراجع شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن حسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وكانت كلينتون قد اقتربت من الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 قبل أن ينتزع الفوز فيها الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وتشارك كلينتون في مؤتمر لجنة ترشيحات الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس 2022 ، حيث تشير المصادر إلى أن لديها شعبية لدى أعضاء اللجنة أكثر من الرئيس بايدن نفسه.