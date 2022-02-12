اكتشف علماء الآثار منحوتة عمرها خمسة آلاف عام في إنكلترا، تمثّل أهم اكتشاف يتعلق بعصر ما قبل التاريخ تشهده المملكة المتحدة منذ قرن، على ما أعلن المتحف البريطاني

ويعود تاريخ الطبلة الكلسية التي لا تُصدر أصواتاً موسيقية رغم اسمها، إلى زمن ستونهنج، وستعرض في الجناح المخصص للعصر الحجري الحديث ضمن معرض يفتتح في 17 شباط/فبراير بمتحف لندن.

واعتبر نيل ويلكين، أحد القائمين على المعرض، أنّ "هذا الاكتشاف بالغ الأهمية، ويمثّل أهم قطعة فنية من عصر ما قبل التاريخ عُثر عليها في بريطانيا خلال الأعوام المئة الأخيرة".

وأشار المتحف إلى أنّ هذه الطبلة هي "واحدة من أكثر الأدوات المزخرفة بإتقان في تلك المرحلة والتي اكتُشفت في بريطانيا وإيرلندا".

وعُثر على الطبلة في قبر ثلاثة أطفال، وكانت موضوعة فوق رأس الطفل الأكبر مع كرة من الكلس وإبرة مصنوعة من عظمة مصقولة.

وجرت عملية الاكتشاف على بعد حوالى 384 كيلومتراً من ستونهنج قرب قرية بورتون أغنيس (شمال إنكلترا).