قضت محكمة سريلانكية بتغريم سائق تاكسي نحو ألف دولار بسبب إقدامه على ترويع فيل بإطلاق بوق سيارته وتشغيل ضوء مصابيحها خلال قيادتها في محمية للحيوانات البرية.

وألقت الشرطة القبض على الرجل بعدما نشر مقطعا مصورا لهذه الواقعة عبر فيسبوك وتويتر، وتابع مسؤولو الحياة البرية مقطع الفيديو وعرضوه على المحكمة الجزائية في كيكيراوا، في شمال وسط سريلانكا ، حيث قضت بتغريمه الرجل مئتي ألف روبية سريلانكية/ 987 دولارا.

وأقدم الرجل على هذا الفعل في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021 بينما كان يقود سيارته على الطريق الرئيسي ترينكومالي هابارانا، الواقع على بعد نحو 185 كيلومترا شمال شرق العاصمة.

ولكن لم يلق القبض على المشتبه به إلا أوائل الأسبوع الجاري بعدما نالت المقاطع التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اهتمام مسؤولي الحياة البرية.

وأظهر المقطع الفيل مختبئا خلف شجرة من الخوف.