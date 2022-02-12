أظهر استطلاع رأي بريطاني أن المال هو السبب الأكثر شيوعا للخلافات بين شركاء الحياة.

وأفادت شركة "رويال لندن" للمعاشات والاستثمارات المشتركة بأن نحو ثلثي من اعترفوا بأنهم يتجادلون مع شركائهم في الحياة (62 بالمئة) ذكروا أن الخلافات تتعلق بالمال.

وبحسب الاستطلاع الذي صدر قبل عيد الحب الذي يوافق 14 شباط/فبراير، فإن السبب الأكثر شيوعا لهذه الخلافات هو "إنفاق الكثير" من المال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وأضاف الاستطلاع الذي شمل ألفي شخص في المملكة المتحدة أن ثلث الأشخاص (33 %) يعتقدون أيضا أنهم مختلفون عن الشريك عندما يتعلق الأمر بالإنفاق والادخار.

ويعتبر شخص بين كل أربعة (24 %) من الأشخاص الذين هم في علاقة أن شريكهم غير مسؤول فيما يتعلق بالمال.

ويخفي ثلث الأشخاص (33 %) أسرارا مالية عن شريكهم، بما في ذلك إخفاء مدخرات مالية أو ديون غير معلنة.