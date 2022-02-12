أعلنت سلطات مطار جاتويك إعادة فتح صالة (موثبولد)، في خطوة ستمنح شركات الطيران الثقة لإضافة رحلات مع بدء تعافي حركة السفر والتخفيف من تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

وقالت سلطات المطار في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء إن إعادة فتح الصالة الجنوبية (موثبولد)، والتي تم إغلاقها قبل عامين تقريبا لتقليل التكاليف، سيساعد في تلبية الطلب القوي المتوقع على حركة السفر في هذا الصيف.

وأضاف البيان أنه سيتم إعادة فتح صالة (موثبولد) يوم 27 آذار/مارس المقبل، أي قبل ثلاثة أسابيع من حلول عيد الفصح، الذي يمثل البداية غير الرسمية للفترة التي تزداد فيها حركة السفر.

وتشير بلومبرج إلى أن تلك الخطوة تتزامن مع عودة خدمات السفر لمسافات قصيرة التي ستقدمها الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز" عبر شركة فرعية جديدة منخفضة التكلفة تسمى "بريتيش إيرويز يورو فلاير".

وأوضحت بلومبرج أن شركة الطيران القابضة منخفضة التكلفة "ويز أير" تعمل على تعزيز تواجدها في مطار جاتويك بعد استحواذها على 15زوجا من مواقع التشغيل .

فيما ذكرت شركة "إيزي جيت" البريطانية لرحلات الطيران منخفض التكلفة، أنها ستزيد الطاقة الاستيعابية مع زيادة الحركة على السفر هذا الصيف.