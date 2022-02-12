عثرت شرطة الدنمارك في منطقة غابات على أشلاء من جثة امرأة ، ذكرت أنها كانت قد اختفت.

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية "دي.آر" عن مفتش الشرطة، فرنك أولسين قوله للصحفيين "إنها قضية سيئة وقبيحة".

وعثرت خدمات الطوارئ على أشلاء من جثة، في منطقة غابات ، شمال مدينة "البورج"، بعد أيام من إجراء عملية تفتيش، بحثا عن ميا سكادوج ستيف22/ عاما./ ويعتقدون الآن أنها إحدى ضحايا جريمة وحشية.

كانت ستيفن، تسير لمسافة قصيرة، في مدينة "البورج" ليلة الأحد الماضي، عندما دخلت مركبة مظلمة، طبقا لصور كاميرات المراقبة. ولم يتم رؤيتها منذ ذلك الحين.

وتم اعتقال رجلين، في وقت سابق هذا الأسبوع، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة. ووجهت الشرطة اتهامات للرجلين، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل، لكن واحدا منهما ، تم حبسه، بينما تم إطلاق سراح الآخر. ودفع الاثنان ببراءتهما.

ومازالت هناك الكثير من الأسئلة المفتوحة في القضية، التي سببت قلقا بمختلف أنحاء الدنمارك.