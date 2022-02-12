أظهرت دراسة أجريت على متحجرات تعود إلى ديناصورات عاشت قبل 150 مليون عام أن هذه الحيوانات كانت تعاني التهابات في الجهاز التنفسي مماثلة لتلك التي تُصاب بها الطيور حالياً.

وأكّدت الدراسة المنشورة في "ساينتيفيك ريبورتس" أنّ هذه النتيجة تمثّل أوّل دليل قوي على وجود مرض معد لدى الديناصورات غير الطائرة التي انقرضت قبل 65 مليون سنة.

وهذا الحيوان الذي عاش في أواخر العصر الجوراسي ("العصر الذهبي" للديناصورات) قبل أكثر من 145 مليون سنة كان من نوع سحليات الأرجل، وكان عاشباً وطويل العنق، أما اسمه العلمي فهو "MOR 7029" ولُقّب بـ"دوللي". واكتُشف رفاته المتحجر عام 1990 في مونتانا بالولايات المتحدة.

وعندما فحص عالم المتحجرات كاري وودروف عظام رقبة "دوللي" بعد سنوات، تمكّن من تحديد نتوءات عظمية شكلها وملمسها غير مألوفين. وقال المتخصص في سحليات الأرجل ومعد دراسة الرئيسي لوكالة فرانس برس إنّ الاكتشاف "كان غريباً ولم أر هذه الحالة لدى أي ديناصور".

وقال الباحث في متحف أونتاريو الملكي في جامعة تورونتو "أطلعت زملائي العلماء والأطباء البيطريين على المعلومات ... وقالوا لي إنّ الأمر مذهل ويبدو أنّ الديناصور تعرّض لالتهاب في الجهاز التنفسي".

وما جعل العلماء يتوصّلون إلى هذه النتيجة هي النتوءات غير الطبيعية الموجودة في أسفل رقبة الحيوان، عند نقطة تداخل الأكياس الهوائية، وهي أكياس مملوءة بالهواء تتّصل بالرئتين، وتعتبر إحدى سمات أجهزة التنفس الخاصة بالديناصورات والطيور.

ثم حللت صورة المسح الضوئي القسم الداخلي من العظمة، مؤكدةً وجود خلل حصل من خلال حادث جانبي استجابةً لعدوى في الأكياس الهوائية.

ويُمثّل تحديد التشخيص أمراً صعباً إذ لا يوجد أي أثر بيولوجي لهذه الأنسجة، وللتحقق من الأمر لجأ العلماء إلى أقرب سلالة حيّة لـ"دوللي" والمتمثلة بالطيور. ويوضح كاري وودروف أنّ المقاربة كانت منطقية من وجهة نظر التطوّر.