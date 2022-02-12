أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 2254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 599039.



وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 5855 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 555350 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 7ر92 في المئة.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2519 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 92 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 41170 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 412.



وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 24223 ليصبح مجموع الفحوصات 7279468 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 3ر9 في المئة.



