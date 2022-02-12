أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم السبت قرارا باستنثاء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر المادة (17) القادميين من جمهورية أوكرانيا من تقديم شهادة فحص كورونا ال(بي سي آر) وذلك نظرا لتصاعد الأحداث السياسية في جمهورية أوكرانيا.



وأضافت (الطيران المدني) في بيان صحفي أنه سيتم فحص جميع الركاب القادمين عند الوصول إلى مطار الكويت الدولي.



وكانت وزارة الخارجية دعت في وقت سابق اليوم المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن كما دعت المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم.