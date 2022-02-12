قال سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام مبارك الصباح انه بمناسبة موسم الاحتفالات بالذكرى الحادية والستين للاستقلال والحادية والثلاثين للتحرير لقد "أقمنا يوما مفتوحا في "بيت الكويت بإيطاليا" لعائلات الكويتيين العاملين بروما وأبنائهم تخللته أنشطة وفعاليات من أجل تجديد غرس القيم الوطنية وحب الكويت لديهم".



ورفع في هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعا بالعيد الوطني وعيد التحرير الدعاء الى الله العلي القدير بأن يحفظ سيدي سمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد وأن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان.



وعبر الشيخ عزام الصباح عن اعتزازه بحمد الله بما "نلمس ونستشعر المكانة العالية للكويت في ايطاليا وما تحظى به بلدنا الغالية من التقدير والاحترام على الصعيد الدولي وفي العالم أجمع بفضل سياستها ومواقفها الحكيمة والمتزنة كما نرى الكويت تستعيد وهجها السياسي والحضاري بفضل ديناميكية سياستها الخارجية النشطة".