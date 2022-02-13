استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي عددا من ممثلات بعض جمعيات النفع العام المهتمة بقضايا المرأة، حيث دار الحديث حول أحقية المرأة الكويتية في الحصول على حقوقها وفق الدستور والقانون وإتاحة الفرصة الكاملة لخدمة الوطن دون شروط وتقييد، وعدم القبول بأن يكون ملف حقوق المرأة مساحة للمساومة السياسية والتفاوض، إنما هو استحقاق كامل لها على اعتبارها نصف المجتمع وأحد أهم عناصر الإصلاح والتنمية للكويت.



وتكون الوفد الزائر من رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا ورئيسة سابقة لمركز دراسات المرأة بجامعة الكويت د.لبنى القاضي ورئيسة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بيبي عاشور وعضو الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان د.منال بوحيمد وعضو المجلس البلدي م.مها البغلي، ورئيسة جمعية سوروبتمست للتنمية المجتمعية مي الحجاج، وفاطمة الصراف من الرابطة الوطنية للأمن الأسري.