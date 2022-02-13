قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول من عملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: فاطمة عبدالحسن المعلا، وغنيمة جاسم الخميس، وسعيد عيسى المدهون، ونور حسين مراد، وفاخر السيد أحمد الموسوي، وأبرار عبدالكريم الخميس، وطلال بطي الشمري، حسين على النجار، وعبدالصمد جاسم شموه، وسيد سليمان محمد.

ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب.