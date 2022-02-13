انتهت شركة عقارات الكويت من تطوير أول مشروع لها في ميامي، «YOTELPAD-Miami» متعدد الاستخدامات، والمكون من 31 طابقا، كانت الشركة، الى جانب شريكها المطور «Aria Development Group»، حصلت على شهادة إنجاز المشروع الأسبوع الماضي، مطلقة بذلك أول مشروع سكني يحمل علامة «YOTEL» على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



ويقع المشروع السكني وسط مدينة ميامي، ويضم 231 وحدة سكنية تشغل الطوابق من الخامس عشر الى الثلاثين، ويبدأ تسليم الوحدات السكنية، والتي بيعت بمتوسط سعر بلغ 650 دولارا للقدم المربعة، الأسبوع الجاري، حيث بلغ إجمالي عمليات البيع للوحدات السكنية أكثر من 72.6 مليون دولار، وتحقيق أرباح بلغت 15.4 مليون دولار، حصة عقارات الكويت منه 51%.



وسوف يظهر الأثر المالي للمشروع في البيانات المالية للشركة في الربع الثاني من العام الحالي. كما يضم المشروع 222 غرفة فندقية من الطابق الأول حتى الرابع عشر من المشروع، ومن المتوقع افتتاحه في ابريل المقبل.



ويتميز YOTELPAD Miami بتقديم حلول معيشية مصممة بشكل مثالي، من خلال استغلال المساحة والتكنولوجيا، ويوفر وحدات سكنية بنظام الاستديو بمساحة 417 قدما مربعا، وأخرى بغرفتي نوم بمساحة 708 أقدام مربعة، ومساحات متكاملة مخصصة للمعيشة، وتناول الطعام، والمطبخ.



وسيتمتع ملاك الوحدات السكنية برفاهية استخدام المناطق المشتركة بالفندق، بالإضافة إلى صالة SKY الخاصة على مستوى البنتهاوس، والمخصصة للمقيمين. تتميز صالة Sky بغرفة معيشة فاخرة، ومدفأة، وطاه خاص لاستضافة 12 شخصا، ومنطقة ألعاب.



وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن السكان من الوصول إلى ثلاثة خدم آليين من Techi يمكنهم تقديم المشروبات والطعام والهدايا والوثائق، بالإضافة إلى كونسيرج، ومكان لتخزين الدراجات ومركز للياقة البدنية وحمام السباحة.



وتمكنت شركة «OneWorld Properties»، التي تم تكليفها ببيع وحدات المشروع، من بيع جميع الوحدات السكنية البالغ عددها 231 والتي تبدأ من 300 ألف دولار، في غضون 9 أشهر من بدء المبيعات. وقد استعان شركاء المشروع بشركة الهندسة المعمارية الرائدة Stantec لتصميم المشروع،



وBeauchamp Construction لأعمال البناء والتطوير، بينما قدمت Development Services Solutions الخدمات الإدارية لعملية البناء. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت طلال البحر: «حقق تعاملنا مع شركة Aria Development Group وفريق العمل في YOTELPAD نجاحا كبيرا.

إن النمو الهائل الذي شهدته ميامي منذ بداية تصورنا للمشروع حتى الآن جاوز توقعاتنا الأكثر جموحا، وتستمر المدينة في التحول إلى مركز تكنولوجي عالمي، وأثبتت بقوة مكانتها في المرتبة الثانية بعد وادي السيليكون في الولايات المتحدة.



كانت رؤيتنا لأول منتج سكني يحمل علامة YOTEL على الساحل الشرقي هي تقديم منتج عالمي لسكان وزوار وسط مدينة ميامي. الآن ومع اكتمال إنجازه، كان شركاؤنا في المشروع المشترك جزءا لا يتجزأ من تحقيق هذا الهدف».



من جانبه، قال ديفيد أرديتي، مدير Aria Development Group: «كانت كل خطوة في هذه العملية، من الفكرة إلى المبيعات إلى البناء، مجزية. يجب أن يشعر جميع شركائنا بالفخر لإنجاز المشروع، لاسيما في ظل التحديات التي تحيط بنا.