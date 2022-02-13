عقدت شركة كامكو إنفست ندوة افتراضية ركزت على الاستثمار الموضوعي، وذلك بالتعاون مع غولدمان ساكس لإدارة الأصول، حيث أدار الندوة رئيس خدمات الاستثمارات الدولية في كامكو إنفست فيصل العثمان، مع ضيفه مدير أول لمحفظة العملاء في فريق الأسهم في غولدمان ساكس لإدارة الأصول ريتشارد وايزمان.



وافتتح العثمان الندوة بالتشديد على الدور الذي تلعبه كامكو إنفست في تحديد مجالات السوق التي تناسب اهتمامات وأهداف عملائها باستمرار مع توفير الوصول إلى هذه الفرص الاستثمارية بطريقة مخصصة لكل عميل.



وأضاف أن هناك فرقا متخصصة تشرف على تلك المبادرة وتشرك عملاءها في الأفكار حول كيفية الاستفادة من هذه الفرص مقابل أداء ثابت وطويل الأجل، ثم بدأ الحوار حول أهمية التركيبة السكانية في تحديد أفكار وفرص استثمارية قابلة للتطبيق وطويلة الأجل ومستدامة.



وقدم وايزمان لمحة موجزة عن تركيز فريقه في مجال الاستثمار الموضوعي بما في ذلك تحليل الفرص الدورية بطبيعتها وصفاتها، وفي الوقت المناسب للاستفادة منها بسياق محفظة تلبي احتياجات العملاء، ويهدف الفريق لإنشاء محافظ متنوعة للأسهم العالمية، مع التركيز بشكل خاص على تطبيق التركيبة السكانية في البحث عن تلك الفرص.



وأشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدنا وعيا متزايدا من قبل المجتمع الاستثماري بالتغيرات الديموغرافية، مدفوعة بشكل أساسي بالتكنولوجيا، والتي توفر فرصا أكثر جاذبية للنمو من المجالات الأخرى في السوق.

ولفت إلى أن القوة الدافعة وراء التغيير والتقلب الدوري الذي يشهده السوق حاليا هو في المقام الأول نتاج الأهمية المتزايدة لجيل الألفية في مشاركتهم في الاقتصاد العالمي، فهم القوة الديموغرافية وراء عائدات بعض الشركات على أساس مستدام وتتمحور إستراتيجيتهم حول الثروة المتزايدة لهذه الديموغرافية المحددة كونها أكبر شريحة في العالم.



من جانبه، سأل العثمان عن الضعف الذي تعاني منه حاليا أسواق الأسهم العالمية بسبب عمليات البيع التي حدثت في الشهر الأول من عام 2022، رأى وايزمان أنه فيما يتعلق بمحفظتهم، كان الضغط ببساطة على أسعار الأسهم دون أي تأثير على الأساسيات مما يخلق فرصا لإعادة تقييم المراكز الحالية لتحقيق أداء إيجابي في المستقبل.

واستفسر العثمان عن الالتزام العالمي بالإنفاق على البنية التحتية وكيف يؤثر هذا العامل في موضوع جيل الألفية.

والأهم كيف يتم استغلال ذلك؟ أجاب وايزمان أن القدرة الشرائية لجيل الألفية ستكون جزءا مهما من تطوير البنية التحتية.