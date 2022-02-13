فهد المخيزيم: التخارج يعطي دلالة واضحة على ثقة المستثمرين بالشركة وتميزها العقاري

«الاستثمارات» حافظت على توزيعات ربع سنوية بـ 9% وزادتها إلى 10% في 2021

خالد البعيجان: سعداء بإمكانيتنا في تحقيق الأهداف الاستثمارية.. وبعائد أعلى من المتوقع

المناخ الاستثماري بالمملكة المتحدة شديد التنافس ويتطلب فريقاً مهنياً وإستراتيجية محكمة



نجحت شركة الاستثمارات الوطنية في الانطلاق نحو تحقيق النجاحات الاستثنائية على مختلف الأصعدة خلال عام 2021، وذلك بإتمامها الناجح لعملية التخارج من استثمارها العقاري الواقع في المملكة المتحدة بمنطقة مانشستر بمبلغ إجمالي قدره 50 مليون جنيه إسترليني، وذلك بالشراكة مع شركة آلتم كابيتال.



وتمكنت بعد ذلك من بيع العقار إلى صندوق الاستثمار العقاري الأميركي التجاري، لتبدأ العام 2022 بانطلاقة قوية من الصفقات الناجحة وخلق مسارات جديدة للنمو.

وأوضحت الشركتان في بيان صحافي أن عقار منطقة مانشستر تم الاستحواذ عليه خلال عام 2019 بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 44.5 مليون جنيه إسترليني.



جدير بالذكر أن العقار مؤجر بالكامل لشركة تيسكو (Tesco)، والتي تعتبر من الشركات العملاقة والعريقة المتخصصة في قطاع التجزئة، مشيرة إلى أن عملية التخارج تعطي دلالة واضحة على ثقة المستثمرين بنجاح الخطط الاستثمارية الموضوعة وعلى قدرة تنفيذها بنجاح.



إنجاز كبير



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم: «يسعدنا إتمام صفقة التخارج من عقار منطقة مانشستر مع بداية عام 2022، وهو إنجاز كبير يعزز مكانتنا كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق العقارات الدولية، حيث حقق الاستثمار معدلا داخليا يبلغ 16.2% وعائد استثمار مضاعفا يبلغ 1.46x».



وشدد المخيزيم على أن الاستثمار في العقار حقق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة في تقديم عوائد نقدية جذابة للمستثمرين من خلال الاستحواذ على عقارات مستأجرة من قبل مستثمرين يتمتعون بجدارة ائتمانية جيدة لتحقق الصفقة أرباحا ثابتة التي صاحبها ارتفاع في القيمة.



وذكر أن شركة الاستثمارات الوطنية حافظت خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ الاستحواذ على العقار على توزيعات ربع سنوية توزع لمساهمي الاستثمار بواقع 9%، مبينا أن الشركة نجحت خلال 2021 من زيادة العائد السنوي للعقار إلى 10% سنويا، رغم التحديات الاقتصادية الصعبة الناتجة عن تفشي جائحة كورونا.

ويعود هذا الارتفاع في العائد إلى زيادة الإيجار السنوي للعقار منذ بداية العام الماضي، بالإضافة إلى وفرة الاحتياطيات لدى مدير المشروع، مما يؤكد نجاح الاستراتيجية ومتانة المركز المالي للاستثمار.



جهود كبيرة



وأثنى المخيزيم على الجهود التي قام بها قطاع الاستثمارات المصرفية والشريك الاستراتيجي منذ بدء عملية التفاوض مع صندوق الاستثمار العقاري الأميركي التجاري لبيع العقار والتي بدأت في مطلع الربع الثالث من عام 2021.



كما شكر جميع الشركاء في إتمام صفقة التخارج من عقار مانشستر على كفاءة التنفيذ والإنجاز في ظل الظروف غير العادية التي يشهدها العالم، حيث نجحت الشركة في بناء علاقات وطيدة مع شركاء رائدين في السوق العالمي، وفي إدارة العديد من العمليات والصفقات المليارية، والذي يمنحها اليوم الأفضلية لإدارة المزيد من تلك الصفقات عن جدارة.



وفي نهاية التصريح، أشاد المخيزيم بالمسار الواعد الذي تسير عليه شركة الاستثمارات الوطنية والذي يتماشى مع خطتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية، باعتبارها إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، من حيث حجم الأصول المدارة بصفة الأمانة والتي تبلغ حاليا 1.13 مليار دينار، وإدارة صفقات الاستحواذ والاندماج، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الاستثمارية المتنوعة التي تقوم بإدارتها.



إستراتيجية محكمة



من جانبه، قال الشريك المؤسس لشركة آلتم كابيتال باتنرز في المملكة المتحدة خالد البعيجان: «نحن فخورون بالنتيجة المحققة من شراكتنا مع شركة الاستثمارات الوطنية في مشروعنا الأول، حيث جنينا ثمار العمل الدؤوب الذي قام به فريقا العمل ما قبل الاستحواذ على العقار، وذلك بوضع استراتيجية محكمة وسياسة تحوطية تسعى الى تحقيق عوائد مدرة والحفاظ على رأس المال المستثمر وتناميه وإدارة محكمة خلال فترة تملك المشروع والتخارج منه بسلاسة وبفترة زمنية قصيرة بعائد يفوق الخطة الموضوعة على الرغم من تحديات جائحة كورونا».



وأضاف البعيجان أن السوق البريطاني شديد التنافس لكثرة رؤوس الأموال والمناخ الاقتصادي والقانوني الملائم للمستثمر المحلي والدولي، مما يجعل الفرص الملائمة قليلة، فيجب على المستثمر وضع استراتيجية محكمة والعمل مع فريق فني مهني على دراية تامة بالسوق، حتى يتسنى له تحقيق النتائج المرجوة.



وتابع قائلا: «لقد شكلت جائحة كورونا تحديات كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة وعلى أدائه، ولذلك نحن سعداء بنجاح هذا الاستثمار في ظل المناخ الاقتصادي الراهن في المملكة المتحدة».