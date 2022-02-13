بإرث يمتد لأكثر من أربعة عقود في المجال العقاري، والتي تبلورت معه خبرة ومعرفة تقنية واسعة وشاملة، يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية لعملائه، وذلك من خلال الإدارة العقارية في البنك، والتي تمثل نافذة واحدة متعددة الأقسام تشمل كلا من قسم التمويل العقاري، والاستشارات العقارية، والتقييم العقاري، كذلك إدارة أملاك الغير.



وفي معرض تعليقه على سلسلة الخدمات العقارية المتكاملة التي يقدمها البنك، أكد المدير العام للإدارة العقارية لدى KIB، جاسم العبدالهادي، أن جزءا من تقديم تلك الخدمات للعملاء بالمستوى والكفاءة المطلوبة يعتمد على تعيين جهاز فني متكامل يتألف من مجموعة من أكفأ المهندسين والمتخصصين في المجال العقاري، موضحا أن من بين المهام المطلوبة منهم أيضا تقديم الاستشارات والرأي الفني عن مختلف العقارات والمشاريع العقارية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع الإنشائية العقارية ومراحل إنجازها.



ومن بين الخدمات الإضافية التي يوفرها قسم التقييم العقاري، إعداد تقرير دليل البناء الهندسي والمساهمة في إعداد التقرير العقاري السنوي بمختلف مناطق الكويت، حيث يعتبر قسم التقييم العقاري في KIB مرجعا رئيسيا لأكثر من جهة حكومية ومؤسسات مصرفية وشركات استثمارية وعقارية.



كما أشار العبدالهادي إلى الخدمات الاستشارية العقارية التي يقدمها البنك لتوجيه استثمارات عملائه لأفضل الفرص في ظل اتجاهات السوق المحلية المتغيرة، منوها إلى الخبرة الوافرة التي يتمتع بها البنك، والتي تمكنه من التنبؤ بتلك التغيرات والاستجابة لها بشكل سريع وفعال، كما أن لديه ما يكفي من الموارد والأدوات لمساندة كل شرائح العملاء فيما يتعلق بخططهم العقارية.