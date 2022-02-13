في ظل التنافس الكبير الذي يشهده العالم وقطاع الأعمال حاليا، تواجه الشركات مجموعة من التحديات ولمواجهة هذه المعوقات تسعى الشركات جاهدة من أجل تطوير خدماتها ومنتجاتها من حيث الجودة والابتكار والقيمة، ويعتبر ذلك أحد المداخل الرئيسة لاستمرارية الميزة التنافسية للشركة مع كسب مكانة رائدة في السوق المحلي وزيادة ربحية الشركة.



وفي ظل محيط التغيير المستمر، تتغير رغبات واحتياجات العملاء من الأفراد والشركات. لذلك، تواصل Ooredoo business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول أعمالك، تعزيز جودة خدماتها وطرح أحدث الابتكارات التي تحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات في الدولة.



Push-to-Talk هي خدمة اتصالات معززة للشركات الكبرى والوسطى التي تتطلب شبكة خاصة قائمة على الاتصالات الصوتية ذات اتصالات بين أطراف عدة، وتوفر Ooredoo business هذه الخدمة بالشراكة مع شركة Telo Systems المتخصصة في خدمات اللاسلكي التي تتيح الوصول الفوري إلى الشبكة الرقمية التي تستخدمها الشركات.

فعندما تستخدم الشركة شبكة إرسال ممكنة، سيتمكن كل جهاز متصل بها من التواصل عبرها من خلال هذه الخدمة، وستكون قادرة على الوصول إلى الشبكة بضغطة زر. كما توفر Push-to-Talk خدمات الصوت والفيديو وتحديد الموقع.



لطالما حظيت الخدمة منذ إطلاقها وحتى اليوم باهتمام ملحوظ من قطاع الأعمال والشركات وتمكنت Ooredoo business من إتاحة هذه الخدمة للعديد من الشركات في قطاع الأمن والصناعات والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات وذلك لما تتمتع به من مواصفات مميزة ومزايا تجعل من تجربة الاتصال حلا متكاملا وترفع كفاءة الأداء بين موظفي الشركات، فضلا عن زيادة الإنتاجية لديهم.



وفي تعليق له، قال المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال لدى شركة Ooredoo الكويت، عيسى الموسى: إن التطوير المستمر هو أحد الأسلحة التنافسية القوية.

ويأتي تطوير خدماتنا بشكل مستمر ليكون عاملا حيويا لاستمرارية مكانتنا الرائدة في السوق الكويتي والحفاظ على عملائنا الحاليين وجذب عملاء جدد، علما أن التطوير المستمر والجودة العالية المتسقة وجهان لعملة واحدة تساعد في تحقيق عملية رضا العملاء من الأفراد والشركات.