أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc عن مشاركتها في معرض في الأفنيوز سكاي الموسم الثاني الذي سيقام في الفترة من 10 الى 26 فبراير، ويضم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات العائلية الموجهة للأطفال والكبار.



وتأتي مشاركة stc في إطار مبادراتها في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، وتزامنا مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية يومي 25 و26 فبراير، والتي تضم العديد من الأنشطة الترفيهية والترويجية المختلفة التي تندرج تحت شعار «فبراير وايد غير مع stc».



وشهد جناح stc في «الأفنيوز سكاي» على عدد من الأنشطة المصممة خصيصا للعائلة من أنشطة أطفال وأنشطة للكبار، تشتمل على ألعاب البلاي ستيشن، وعدد من المسابقات التفاعلية، تحت إشراف فريق العلاقات العامة من stc، وهدايا تضم أجهزة قيمة.

بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من رعايتها لمسرحية آش مان ستنظم stc ليلة سينمائية خاصة للأطفال في جناحها في الأفنيوز والتي تتضمن عرضا للفيلم وسحبا للفوز بتذكرتين لحضور المسرحية بالإضافة الى فرصة لخوض تجربة حصرية لدخول ما وراء الكواليس.



وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: جهزنا العديد من المفاجآت والأنشطة والعروض الترويجية احتفالا بالأعياد الوطنية تحت شعار «فبراير وايد غير مع stc».

فنحن في stc نهدف دوما من خلال أنشطتنا المتنوعة الى إدخال البهجة الى القلوب سواء من خلال الفعاليات الهادفة أو المشاركة في المبادرات المجتمعية، ومن هذا المنطلق حرصنا على مشاركة الأفنيوز في هذا الحدث الترفيهي.



وأضافت: ان stc سباقة وحاضرة في الفعاليات المجتمعية الهادفة وتتعاون مع مختلف الجهات حكومية كانت أو جهات خاصة ضمن برنامجها للمسؤولية الاجتماعية والذي من ضمن ركائزه تعزيز التواصل الدائم مع الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وتعد مشاركة stc في معرض «الأفنيوز سكاي» على مدار ثلاثة أسابيع خلال شهر فبرابر خير دليل على حرصنا على التعاون الدائم مع جهات مختلفة في فعاليات وأنشطة هادفة وتفاعلية التي من شأنها إضفاء روح المرح ورسم البسمة على الجميع أطفالا وكبارا.



هذا، وتقام الفعاليات في المساحة الخارجية من الأﭬنيوز في منطقة سكند أﭬنيو وصولا حتى منطقة فرست أﭬنيو، في ظل أجواء ترفيهية عائلية مميزة وجديدة بالإضافة إلى مناطق لعب مفتوحة للأطفال.