أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن حصولها على تجديد شهادة تدقيق السلامة التشغيلية (IOSA) من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) والخاصة بتدقيق إدارة التشغيل وأنظمة التحكم في شركات الطيران، حيث تقوم الخطوط الجوية الكويتية بتكوين لجنة مكونة من 5 دوائر تشغيلية وهي دائرة السلامة التشغيلية والطوارئ ودائرة العمليات ودائرة الهندسة ودائرة الخدمات الأرضية والشحن ودائرة الأمن، تعمل على تنفيذ هذا التدقيق وتطبيقه وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي.



وأضافت الشركة في بيان صحافي أن دائرة السلامة التشغيلية والطوارئ قامت بإدارة هذا التدقيق بكل كفاءة ومهنية عالية، مشيرة إلى أنها تحرص بشكل دؤوب على تحسين منظومتها التشغيلية وتطويرها بشكل متواصل بما يتناسب مع معايير السلامة العالمية والخاصة بشركات الطيران والنقل الجوي.



وأكدت الخطوط الجوية الكويتية أنها تولي اهتماما بالغا بسلامة وأمن طائراتها وركابها الكرام وتحرص على إجراء الفحوصات والصيانة الشاملة بشكل دوري لطائراتها سواء على الأمور الخاصة بالصيانة داخل الطائرة أو خارجها، حيث تأتي السلامة ضمن الأهداف الأساسية في جميع عمليات الخطوط الجوية الكويتية وخدماتها التي تقدمها للمسافرين، لافتة إلى أنها ملتزمة باستمرار بالحفاظ على معايير السلامة وتحسينها على جميع المستويات وتطويرها لتواكب المعايير العالمية الخاصة بقطاع الطيران التجاري.