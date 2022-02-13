هل يحتسب الاستلقاء مُغمَض العينين نوماً؟

عيناك مغمضتان، لكن لا تنام، تأمل أن تغرق في النوم سريعا، لكنك قد تستلقي لنحو نصف ساعة بينما يعاندك النوم. فهل يحتسب الاستلقاء مغمض العينين نوما؟



وصفت بعض الدراسات العلمية الاستلقاء في السرير بعينين مغمضتين بـ «اليقظة الهادئة»، حسبما نشرت مجلة The Atlantic.

وأوضحت عالمة الأعصاب كيارا سيريللي أن خلايانا العصبية تنشط عندما نكون مستيقظين، لكن عندما نخلد للنوم تنتقل هذه الخلايا إلى حالة «صعود وهبوط»، وخلال فترات النوم الأعمق، يصبح نشاطنا العصبي صامتا تماما.



لذا فإن الجواب، على الأقل على مستوى علم الأعصاب، هو لا. وبالتالي فإن إغلاق العينين والاستلقاء في السرير لا يعتبر نوما إلا إذا كنت تغط في النوم بالفعل. ومع ذلك، لا يمكن القول إن الاستلقاء وعينيك مغمضتين عديم الفائدة، إذ تسمح تلك الحالة لعضلاتك وأعضائك بالاسترخاء.



بخلاف علم الأعصاب، فإن الاستلقاء في السرير بعينين مغمضتين مفيد لسبب واحد: فهو يساعد على النوم، حيث تساعدنا الراحة على التعافي من الجهد البدني والعقلي ويمكن أن تكون نشطة أو سلبية. كما تتبادر إلى الذهن أشكال الراحة السلبية مثل القيلولة أو الاستلقاء مغمض العينين طمعا في بعض الراحة.



غالبا ما نستخدم مصطلحي «النوم» و«الراحة» بطرق مماثلة. كلاهما له تأثيرات مهمة على العقل والجسم، وهما ضروريان للحفاظ على رفاهية المرء. ومع ذلك، يلعب النوم والراحة أدوارا مختلفة ولهما أغراض مختلفة.



وطبيا، تعرف الراحة على أنها سلوك يهدف إلى زيادة الرفاهية الجسدية والعقلية، والتي تتضمن عادة إيقاف النشاط. في حين أن النوم هو بالتأكيد حالة مريحة، إلا أن معظم فترات الراحة لا تنطوي على نفس مستوى فك الارتباط مثل النوم.



وثبت أن تقنيات الاسترخاء تقلل التوتر، وتشمل أعراض الإجهاد التنفس الضحل وزيادة معدل ضربات القلب والقلق وتوتر العضلات، حسب موقع Sleep.

عن «عربي بوست»