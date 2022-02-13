هادي العنزي



يدشن فريقا الكويت والقرين بداية القسم الثالث لدوري الدرجة الممتازة لكرة السلة في 4:30 من مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وتتبعها مواجهة تجمع كاظمة وبرقان في 6:30 مساء، فيما تختتم الجولة بمواجهة قوية تجمع الجهراء والقادسية في الـ 8:30 مساء، على ذات الصالة.



يسعى الكويت متصدر الترتيب (19 نقطة) لتسجيل فوز ثالث تواليا الموسم الحالي على نظيره برقان الخامس (12 نقطة)، لمواصلة الصدارة في قمة الترتيب، فيما يأمل خصمه تحقيق مفاجأة مستبعدة، في ظل الحالة الفنية والبدنية العالية التي يعيشها متصدر الدوري، وكذا الحال ينطبق على مباراة كاظمة (19 نقطة) والقرين السادس (11 نقطة).



ولعل مواجهة الجهراء ثالث الترتيب (15 نقطة) مع مطارده القادسية الرابع بـ 14 نقطة، اقوى مواجهات اليوم، خاصة أن المباراة تكتسب طابعا مهما كون الفائز فيها سيبتعد عن مواجهة أول الترتيب الدوري في مواجهات الدور قبل النهائي، والتي تقام بنظام «البلاي اوف»، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، وعليه فإن المواجهة تكتسب أهمية كبيرة لكلا الفريقين، ويأمل مدرب الجهراء دراغان الذي خلف الوطني سعد الضامر لافضل بداية ممكنة مع فريقه الجديد، فيما على الجهة الأخرى يسعى الأصفر للفوز وتبادل مركزه مع الجهراء.