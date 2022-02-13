أعلن لاعب منتخب الكويت السابق لكرة القدم عبدالله مشيلح المرزوق أن مباراة اعتزاله ستقام في الجولة 13 من منافسات الدوري الممتاز التي ستجمع التضامن والقادسية، وذلك برعاية رئيس نادي التضامن مبارك النزال. ودعا مشيلح جماهير الكويت لحضور المباراة لتكون مسك الختام لمسيرته الطويلة في الملاعب، معربا عن شكره لإدارة «العنيد» برئاسة النزال ونادي القادسية وكل من سانده خلال مشواره. وحفلت مسيرة مشيلح بالعديد من النجاحات، حيث مثّل المنتخبات السنية من بوابة التضامن الذي نشأ وترعرع فيه مرورا بالمنتخبين الأولمبي والأول، كما زامل لاعبين كبار بداية من عبدالله وبران، جمال مبارك، بشار عبدالله، ناصر السوحي، وصولا لجيل بدر المطوع ورفاقه.