سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي 0-0 أمام مضيفه ڤياريال في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 24 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة جدول ترتيب «الليغا»، فيما رفع ڤياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز الخامس. إلى ذلك عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه إلتشي 2-0 في افتتاح المرحلة.

وانتظر إشبيلية الشوط الثاني وتحديدا الدقيقة 70 لفك التكتل الدفاعي لضيفه وإيجاد ثغرة في خطه الخلفي عندما قام لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني المخضرم أليخاندرو «بابو» غوميس بمجهود فردي رائع توغل به داخل المنطقة وسدد كرة قوية زاحفة داخل المرمى.

وأمن إشبيلية فوزه بعد 6 دقائق عندما تلقى الوافد الجديد الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال كرة خلف الدفاع فمررها عرضية داخل المنطقة تابعها رافايل مير برأسه في الزاوية اليمنى للحارس إدغار باديا.

ويسعى آداما تراوري الى تقديم نفسه ليكون المعشوق الجديد لجماهير برشلونة بعد البداية الرائعة مع النادي الكتالوني، وذلك عندما يحل «البرسا» ضيفا على جاره إسبانيول، ففي مباراته الأولى بعد العودة الى برشلونة على سبيل الإعارة من ولڤرهامبتون، كسب تراوري محبة جمهور النادي الكتالوني بالروح القتالية التي أظهرها الجناح الدولي منذ الثانية الأولى للقاء الذي فاز به فريقه الجديد-القديم على أتلتيكو مدريد حامل اللقب 4-2.

والآن، الفرصة سانحة أمام تراوري لكسب المزيد من محبة الجمهور في مواجهة إسبانيول باحثا عن فوز ثان تواليا وتأكيد التفوق التام على الجار الذي لم يذق طعم الفوز على «بلاوغرانا» في الدوري فبراير 2009 (2-1 في كامب نو).

وتستكمل المرحلة بلقاءات ألاڤيس مع ڤالنسيا، وليڤانتي مع ريال بيتيس، وريال سوسييداد مع غرناطة.