تابع مان يونايتد مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تعادله الـ 6 على أرضه مع ساوثمبتون 1-1 في المرحلة الخامسة والعشرين.



ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس. وبات موقع يونايتد، الطامح للحلول بين الـ 4 الأوائل للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مهددا خصوصا من أرسنال المبتعد عنه بفارق نقطة ولعب مباراتين أقل منه، علما أن الفريق اللندني يلعب في وقت لاحق على أرض جاره تشلسي ثالث الترتيب.



وهذه المرة الثالثة في غضون 8 أيام يخفق يونايتد في تحقيق الفوز بعد افتتاحه التسجيل أمام ميدلزبره في مسابقة الكأس، حيث ودع بركلات الترجيح ثم بيرنلي في الدوري، علما أن المباريات الـ 3 انتهت بالتعادل 1-1.



وجاء هدف يونايتد عن طريق جايدون سانشو (21)، وعادل ساوثمبتون النتيجة عن طريق تشي أدامز (48).



وهذه المباراة السادسة يخفق فيها رونالدو بالتسجيل، وهي أسوأ سلسلة له في 12 عاما. ويخوض الوصيف ليفربول استعدادات أخيرة سهلة قبل استحقاقه القاري الاسبوع المقبل، عندما يحل على بيرنلي. وتنتظر ليفربول مباراة قوية ومرتقبة مع إنتر بطل إيطاليا في ميلانو في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا الاربعاء. ويأمل ليفربول في إبقاء الضغط على سيتي وتحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري عندما يحل على بيرنلي المتذيل. وتبرز مواجهة قوية بين توتنهام السابع مع ضيفه ولفرهامبتون الثامن، في مسعى الفريقين لتعويض الهزيمة وتضييق الخناق على المقاعد الاوروبية. ورغم أنه خاض مباراتين أكثر من غريمه اللندني، يسعى وست هام الرابع للإفادة من غياب أرسنال الخامس عن هذه المرحلة وتوسيع الفارق معه إلى أكثر من نقطة عندما يحل على ليستر سيتي الثاني عشر.



ويبحث نيوكاسل عن انتصار آخر عندما يستضيف أستون فيلا.