تتجه الأنظار في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي إلى ملعب أتالانتا الذي يستضيف مواجهة مفصلية أمام يوفنتوس من أجل السباق على المشاركة في دوري الأبطال.



وبعد أن كان آخر فريق يسقط يوفنتوس في آخر 14 مباراة ضمن جميع المسابقات بالفوز عليه في تورينو 1-0، يستقبل أتالانتا عملاق تورينو وهو يدرك أن الهزيمة ستضعف حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما بات متخلفا بفارق نقطتين عن «البيانكونيري» الرابع نتيجة فشله في الخروج فائزا من المراحل الثلاث الماضية.



ويخوض فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني اللقاء بمعنويات مهزوزة تماما بعد خروجه الدراماتيكي من ربع نهائي الكأس على يد ضيفه فيورنتينا بخسارته 2-3 بهدف قاتل في لقاء أكمله الضيوف بعشرة لاعبين.



وخلافا لأتالانتا، يبدو يوفنتوس في مسار تصاعدي ليس لأنه لم يخسر وحسب أيا من مبارياته الـ13 الأخيرة محليا وقاريا، بل لأنه بات يضم الآن هدافا فتاكا بشخص الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أهدى فريق المدرب ماسيميليانو أليغري هدف التأهل في الرمق الأخير إلى نصف نهائي الكأس الخميس على حساب ساسوولو (2-1)، بعدما سجل أيضا في مباراته الأولى بقميص «بيانكونيري» في المرحلة الماضية ضد فيرونا (2-0).



وبعد لقاء أتالانتا، لن يكون أمام يوفنتوس سوى مواجهة واحدة ضد فرق يقارعها على اللقب، وهو إنتر بالذات في المرحلة الحادية والثلاثين، فيما قد تكون الأمور محسومة إلى حد كبير من حيث الصراع على اللقب أو المشاركة في دوري الأبطال حين يواجه في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة لاتسيو السادس.



ويأمل ميلان إلى البقاء ضمن دائرة المنافسة ومحاولة استعادة الصدارة عندما يستضيف سامبدوريا.



كما يلتقي روما مع ساسوولو، وفيرونا مع أودينيزي، وإمبولي مع كالياري.