مني بايرن ميونيخ بهزيمة مذلة خارج أرضه على يد بوخوم 2-4 أمس ضمن منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الألماني لكرة القدم، ليسدي هدية لنظيره بوروسيا دورتموند.



وجاءت رباعية بوخوم بواسطة كريستوفر أنتوي أدجي ويورجن لوكاديا وكريستيان جامبوا وجيريت هولتمان في الدقائق 14، 38، 40 و44، فيما سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية بايرن (9 و75)، ليتوقف رصيد النادي «البافاري» عند 52 نقطة، لكنه ظل في الصدارة، فيما رفع بوخوم رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ 11.



وأصبح لدى دورتموند، صاحب المركز الثاني، فرصة لتقليص الفارق مع غريمه إلى 6 نقاط حال فوزه بمباراته أمام يونيون برلين، اليوم.



وفي مباريات اخرى، تعادل فرايبورغ ما ماينز 1-1، وفاز بوروسيا مونشنغلادباخ على اوغسبورغ 3-2، فيما خسر اينتراخت فرانكفورت على ملعبه من فولفسبورغ 2-0.