قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان المتصدر إلى فوز قاتل على ضيفه رين 1-0 في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.



وسجل مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الدقائق الست التي احتسبت وقتا بدل ضائع، فعزز صدارته برصيد 59 نقطة موسعا الفارق الى 16 نقطة امام مطارده المباشر مرسيليا الذي يحل ضيفا على متز اليوم في ختام المرحلة.



ورفع مبابي غلته الى 12 هدفا هذا الموسم فلحق بمهاجم ليل الدولي الكندي جوناثان ديفيد في المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف مهاجم موناكو الدولي وسام بن يدر المتصدر.



ويلعب اليوم موناكو مع لوريان، ونانت مع ريمس، وكليرمون فوت مع سانت اتيان، وبريست مع تروا، وأنجيه مع ستراسبورغ، ولنس مع بوردو.