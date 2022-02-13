يسلط فيلم (بيتر فون كانت) للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون الضوء على مدى النفوذ الذي يتمتع به المخرجون على الممثلين وهو سؤال يقول أوزون إنه يتردد بقوة في الأوساط الفنية بعد بزوغ حركة (مي تو).



الفيلم الذي عرض الخميس في افتتاح مهرجان برلين السينمائي هذا العام يتناول علاقة مخرج مهووس بالسيطرة على ممثل شاب.

وقال أوزون إنه يهدف إلى طرح هذا السؤال على المخرجين والجمهور، بعد أربع سنوات من إحداث حركة (مي تو) هزة في صناعة السينما في أنحاء العالم.



والفيلم من بين الأعمال التي تتنافس على جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين والمقرر اختتامه الأربعاء المقبل.