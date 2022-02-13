أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن التلسكوب الفضائي جيمس ويب رصد نجما للمرة الأولى منذ بدء مهمته، مشيرة إلى أن صورة النجم ظهرت ضبابية وفي 18 نسخة، كما كان متوقعا في مستهل عملية تهدف إلى ضبط مختلف مرآته الرئيسية.



واختار جيمس ويب مراقبة نجم ساطع أكثر من غيره بهدف تسهيل مهمته.



والتقطت صور لهذه الفوتونات قبل أكثر من اسبوع وتحديدا في الثاني من فبراير بواسطة الأداة العلمية المسماة NIRCam.



وتتطابق النقاط الـ18 المضيئة التي انعكست على الأجزاء السداسية الـ18 للمرآة الرئيسية الكبيرة مع الضوء المنبعث من النجم، ويستلزم إنتاج صورة واحدة واضحة صف هذه الأجزاء تدريجا.



وتستغرق العملية نحو شهر، ثم يتعين تكرارها مع الأجهزة العلمية الأخرى الموجودة في التلسكوب والتي لم تبرد بعد لتصبح صالحة للاستخدام.



والتقط جيمس ويب كذلك صورة سيلفي بواسطة NIRCam، وعند النظر إلى الصورة بالأبيض والأسود التي نشرتها «ناسا» يمكن رؤية المرايا الـ18 الصغيرة بشكل واضح بفضل انعكاس ضوء النجم عليها.