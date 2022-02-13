قالت خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد بقسم العلوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.جنان الحربي إنه بالرغم من التحذيرات عن ظهور العقرب السام في صحراء الكويت وخاصة لمرتادي البر والمخيمات فإن العديد من الناس تستبشر بظهور هذا العقرب بل تجني من ورائه الأموال الطائلة.



وأضافت الحربي في تصريح لـ «الأنباء» ان الناس ينتابهم الخوف بمجرد رؤية العقرب ولكن هناك من يتمنى رؤيته وصيده للاتجار به، مشيرة إلى أنه من المعروف أن لدغة العقرب خطيرة لدرجة أنها ممكن أن تشل الشخص أو تسبب الموت، ومع ذلك، فالسم بهذه اللدغة ذات قيمة عالية ويباع بسعر مرتفع جدا، لماذا؟



لتجيب عن هذا التساؤل بالقول: تجارة بيع عقارب الموت يغفل عنها الكثير من الناس وهي حاليا الأكثر رواجا وأهمية في العديد من الدول العربية مثل السعودية ومصر وإيران ودول العالم مثل أستراليا وأميركا والدول الأفريقية وغيرها.



وأضافت: يوجد نحو 2000 نوع من العقارب حول العالم و25 نوعا منها لديها سم قاتل وهناك 10 أنواع فقط من 25 لها استخدامات طبية.

ويعرف سم العقرب بالذهب السائل إذ يتربع منفردا على هرم أغلى السوائل في العالم وأندرها على الإطلاق، حيث إن سعر القطرة الواحدة التي يبلغ حجمها حجم حبيبة السكر يصل إلى 130 دولارا وسعر 3.8 ليترات من السم 39 مليون دولار.

وكذلك يصل سعر سم العقرب الأعلى ندرة الى 800 ألف دولار للغرام الواحد. ويستغرق استحلاب 70 غراما من سم العقرب شهرا كاملا.



وأوضحت ان من أكثر سموم العقرب شيوعا هو الببتيد المكون من 36 حمضا أمينيا كلوروتوكسين، وهو مشتق من عقرب الموت «ليوريس كوينيهستريتس».

وبإمكانك أن تعرف ما إذا كان العقرب ساما أم لا عن طريق قياس طوله من رأسه إلى نهاية ذيله فإذا كان أقل من 4 بوصات ولديه مخالب أو كماشة نحيلة فهو خطر جدا وشديد السمية.



وذكرت الحربي أن السر في غلاء سم العقارب يكمن في الطلب المتزايد عليه من وكالات الأدوية والمختبرات الطبية الذين يعكفون على كشف المزيد من منافعه الصحية.

فيحتوي السم على البروتينات النادرة التي يمكن استخدامها لعلاج العديد من الأمراض مثل التهاب الأمعاء، مرض التصلب العصبي المتعدد، والسرطان والملاريا وفي قتل بكتيريا السل المقاومة للمضادات الحيوية وصنع الأدوية المثبطة للمناعة التي تساعد في عمليات زراعة الأعضاء.



وختمت بالقول: يوجد في الكويت على الأقل نوعان من العقارب، العقرب الأصفر والأسود واستزراعهما من أجل البحث الطبي بات من الضروريات لمواكبة التطور العلمي حول العالم.

فانتبهوا من العقرب الأصفر فهو ينتشر بكثرة في منتصف فصل الربيع وبداية الصيف من أجل التناسل وأنثاه دائما تقتل الذكر بعد التزاوج.