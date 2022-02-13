قال وزير في الحكومة البريطانية إن تسلم رئيس الوزراء بوريس جونسون استبيانا من الشرطة بشأن حفلات أقيمت في مكتب ومقر إقامة جونسون في داونينغ ستريت خلال إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا لن يصرف انتباهه عن التركيز على التوترات بين أوكرانيا وروسيا.



وتقوم شرطة العاصمة بالاتصال بأكثر من 50 شخصا يعتقد أنهم حضروا الحفلات لتفسير مشاركتهم، وأكد المتحدث باسم جونسون أنه تلقى استبيانا وأنه سيرد وفقا لما هو مطلوب.



وقال وزير القوات المسلحة جيمس هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «إنني على ثقة تامة من أن رئيس الوزراء سوف يملأ هذا الاستبيان ويعيده إلى شرطة العاصمة كما يجب».



وأضاف «لكنني لا أعتقد ولو للحظة إن ذلك سيصرف تركيزه عن قيادة المواجهة الدولية خلال أزمة جيوسياسية حادة».



وتحقق الشرطة في 12 تجمعا في مقر رئاسة الوزراء في 10 «داونينغ ستريت» بعد أن كشف تحقيق أولي أن موظفي جونسون حضروا حفلات أثناء إجراءات الإغلاق اشتملت على احتساء مشروبات روحية وأن جونسون شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.