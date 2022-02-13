عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الأشغال حصلت على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطرح مناقصة عامة لتصميم أعمال البنية التحتية لمناطق «الجهراء والقصر والنعيم والنسيم والواحة وتيماء والعيون وجنوب العيون وسليل الجهراء».



وأضافت المصادر أن آخر موعد لعطاءات هذه المناقصة هو 13 مارس 2022، وذكرت أن الاجتماع التمهيدي لجلسة الاستفسارات عن المناقصة سيكون في 21 فبراير الجاري بمقر وزارة الأشغال، مضيفة أنه لن يتم قبول عروض بديلة وأن المناقصة غير قابلة للتجزئة، وستقدم بنظام المظروفين الفني والمالي.