الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية يتماشى مع تنفيذ سياسات خطة التنمية ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون

عاطف رمضان



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة الأشغال تلقت كتابا من ديوان الخدمة المدنية مؤخرا تضمن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهات الحكومية، لافتة إلى أن الديوان تطرق في كتابه إلى أهمية الحوكمة المؤسسية، واصفا إياها بأنها تشكل المحاور المهمة لتطوير وتحديث أداء الجهاز الإداري الحكومي في الدولة لتحقيق رؤية الكويت 2035.



ولفتت المصادر إلى أن ديوان الخدمة يرى أن هذا الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية تم إعداده بالتعاون بين الديوان والأمانة العامة للتخطيط، وهو يتماشى مع تنفيذ سياسات خطة التنمية ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة وسيادة القانون.



وبينت المصادر أن هذا الإطار ودليل الحوكمة تم تعميمه على القياديين في وزارة الأشغال ليكون مرجعا استرشاديا شاملا لآلية تطبيق الحوكمة المؤسسية، باعتبارها أحد البرامج المدرجة ضمن ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة في خطة التنمية، وأن الإدارة الحكومية هي أساس عملية التنمية وتدخل في الكثير من الركائز الأخرى ومن بينها رأس المال البشري، وان مبادئ الحوكمة المؤسسية ظهرت من ضمن المبادرات والأولويات في إطار استراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.