أكد لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان اريكسن (29 عاما) بعد انضمامه إلى نادي برنتفورد الانجليزي أنه أخذ الوقت الذي أحتاجه للتعافي من السكتة القلبية التي تعرض لها الصيف الماضي، خلال مباراة منتخب بلاده ضد فنلدا يورو 2020، وقال: «من أول الأشياء التي أخبرت بها طبيب القلب أن هدفي هو أن أكون لائقا لكأس العالم في قطر، إذا سارت الأمور على ما يرام، ولايزال هناك العديد من الأشهر، سأفعل كل ما بوسعي»، مضيفا أريد قبل كل شيء أن أساعد نادي برينتفورد على البقاء ضمن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا هنا لمساعدة الفريق، وآمل أن يعاملوني مثل أي شخص آخر، لقد أعطيت الضوء الأخضر، لا داعي للقلق بشأني كشخص أو كلاعب.

وقد أبدى إريكسن ثقته العالية في العودة إلى المستويات التي بلغها مع فريقه السابق توتنهام.