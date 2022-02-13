أمر رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون اليوم الاحد، بإخلاء سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية كييف وسط مخاوف من غزو متوقع للقوات الروسية المحتشدة على الحدود الأوكرانية.

ونقلت صحيفة (سيدني مورنينغ هيرالد) عن موريسون قوله: "إن الموظفين الثلاثة الباقين في السفارة الأسترالية تلقوا تعليمات بالمغادرة مع تزايد خطورة الوضع" مطالبا من رعاياه مغادرة أوكرانيا على الفور.

وقال ان "الإجراءات الاستبدادية أحادية الجانب لروسيا ضد أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق موضحا ان الوضع يتدهور ويصل إلى مرحلة خطيرة جدا".

ومن جهة اخرى دعا موريسون في مؤتمر صحفي الصين إلى عدم التزام الصمت بشأن الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية وذلك بعد أن انتقدت الصين اجتماعا لوزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند في ملبورن الأسبوع الماضي.

وقال موريسون "الحكومة الصينية سعيدة بانتقاد أستراليا لكنها لم تزل صامتة بشأن حشد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية" مضيفا "لن يتساهل الموقف الاسترالي في تحالف الأنظمة الاستبدادية وتنمرها على البلدان الأخرى".

ومن جهتها اكدت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين أنه تم تعليق عمليات السفارة في كييف وإنشاء مكتب مؤقت في مدينة لفيف غرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا.

وأضافت باين "ننصح الأستراليين بمغادرة أوكرانيا على الفور لأن الوضع هناك يزداد خطورة" موضحة أن العمل العسكري الروسي في أوكرانيا سيحد بشدة من قدرتنا على تقديم المساعدة القنصلية للأستراليين.