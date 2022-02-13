ذكر وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك "أي تغيير محوري"، في الوضع، على الحدود الأوكرانية والأراضي المحتلة، في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم، عن كوليبا قوله، إن "أوكرانيا "تواصل العمل بنشاط مع شركائنا وداخل البلاد"، مضيفا أن الدبلوماسية مازالت السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.

وتابعت "أوكرانيا ليست وحدها. مازال الوضع تحت السيطرة وأوكرانيا مستعدة لأي سيناريوهات".

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد تحدث أمس السبت، مع نظيريه الفرنسي، إيمانويل ماكرون والكندي، جاستن ترودو، بشأن جهود الحليفين، لنزع فتيل التوترات الحدودية.