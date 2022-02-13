استقبل م. علي حسين الموسي وزير الاشغال – وزير الدولة لشؤون الشباب فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ود.احمد عبد الحميد الحمدان الامين العام للاتحاد حيث استعرضا استراتيجية الاتحاد 2021 – 2025 ، وخطة عمل الاتحاد خلال الفترة الماضية وما تم تنفيذه منها بالإضافة الي مناقشة اخر استعدادات الاتحاد في تنظيم دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي الاولي والمقرر اقامتها خلال الفترة من 8 الي 31 مارس المقبل بمشاركة 11 مؤسسة تعليمية جامعية وتتضمن 7 العاب رياضية للبنين والبنات.

ومن جانبه اكد فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي عقب انتهاء الاجتماع على ان وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب المهندس علي الموسي ابدي دعمه لكافة انشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة لما فيه صالح ابناءنا الطلبة والطالبات والشباب الرياضي لتنمية مواهبهم.

وقال: خلال الاجتماع تم استعراض الرؤية المستقبلية لكافة انشطة للاتحاد المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة وتتماشي مع الخطة الاستراتيجية للاتحاد التي اعلنا عنها خلال شهر ديسمبر الماضي واطلعنا الوزير على ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية في مراكز التدريب والاكاديميات التي تم تفعيلها بالمحافظات الست للألعاب الجماعية والفردية للفئتين البنين والبنات ، وتنظيم دوري المرحلة المتوسطة للمحافظات، وكذلك الخطوات التي تمت في تنظيم دورة الالعاب الرياضية للتعليم العالي الاولي وابدي اعجابه بتلك التجربة وطالب بدعمها من كافة مؤسسات الدولة .

وبيّن المقصيد ان وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الشباب طالب بزيادة الالعاب خلال الفترة المقبلة لفتح المجال امام الطلبة وتوسيع القاعدة لدعم وتنمية الطلبة الموهوبين رياضيا في كافة الالعاب كخطوة اولي لدعم الرياضة الكويتية بصفة عامة.

واشاد رئيس الاتحاد المدرسي بدعم الوزير الموسي الذي ابدي التعاون مع مجلس ادارة الاتحاد بتسخير كافة امكانية وزارة الشباب لتنفيذ استراتيجية الاتحاد التي تم صياغتها من خلال المختصين واصبحت واقعية والتي تعد نواه لتقديم جيل جديد للرياضة الكويتية بصفة عامة في كافة الالعاب .