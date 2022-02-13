اسامة ابو السعود

أتاحت قنصلية جمهورية مصر العربية بالكويت نظام الدفع الإلكتروني عن طريق ماكينات الدفع الفوري المميكن K-Net.



وقد أفاد السيد السفير هشام عسران، قنصل مصر بالكويت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار توجه القيادة السياسية المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك ضمن جهود وزارة الخارجية في تسهيل وتطوير العمل القنصلي، ضمن خطوات الدولة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على سرعة وسهولة وجودة الخدمات التي تقدمها البعثات المصرية حول العالم.



وأضاف عسران أن تلك الميزة الجديدة التي أتاحتها القنصلية تأتي ضمن ميزات أخرى رقمية بالفعل يتم تقديمها منذ فترة للمواطنين المصريين المقيمين بالكويت وكذلك كافة الجنسيات الأخرى، والتي تتضمن حجز المواعيد إلكترونيا عن طريق الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول الذكي، وكذلك الرد على الاستفسارات المختلفة عن طريق مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي وموقع القنصلية وتطبيق الهاتف، بالإضافة إلى إمكانية تتبع انتهاء المعاملة القنصلية ومعرفة تاريخ استلامها بكل سهولة ويسر وسط تأمين كاف لجميع المعاملات والبيانات.



هذا، وقد تم توفير عدد كاف من ماكينات الدفع الفوري الإلكتروني على كل شباك خاص بالمعاملات القنصلية بمقر القنصلية، بينما لا يزال يتم أيضا قبول الدفع عن طريق النقد المباشر تسهيلا على المواطنين والمترددين على القنصلية.



هذا، وقد اشار قنصل جمهورية مصر العربية في الكويت، الى أن القنصلية والسفارة المصرية في الكويت يعملان دائما على خدمة المصالح المصرية بالكويت ويقومان على رعاية المواطنين المصريين وتقديم كافة الخدمات القنصلية لهم على أعلى مستوى من الحرفية، وأن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مستمرة للعمل الدائم على تطوير نظم تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين على مدار الساعة والارتقاء بها.



وقد أعرب في هذه المناسبة السيد السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية والسفير هشام عسران رئيس البعثة القنصلية عن تقديرهما للقيادتين السياسيتين المصرية والكويتية، وإلى وزارتي الخارجية في البلدين، وكافة العاملين بالسفارة والقنصلية المصرية على ارض الكويت الشقيقة وذلك على الدعم الذي يتم تقديمه للقنصلية للوصول إلى المستوى الحالي من الحرفية والتطوير، مشيرا الى أن المزيد من الخدمات والتسهيلات ستأتي تباعا في المستقبل القريب.



وأضاف شلتوت: انه لا يفوتنا هنا الإشادة بالتعاون الكبير المثمر مع حكومة الكويت الشقيقة، ودورها الذي نقدره كثيرا في تيسير المعاملات الخاصة بأبناء الجالية المصرية، وتعاطيها السريع مع كافة طلبات البعثة الديبلوماسية المصرية في هذا الإطار.