بشرى شعبان

وجه وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الإسكان مبارك العرو، بضرورة تطوير العمل بما يواكب التطور التكنولوجي وسرعة التنفيذ، مشدداً على ضرورة رفع كفاءة منتسبي القطاعات كافة. وأمر بتوفير كافة النواقص الادارية والفنية وتقديم كل ما من شأنه تذليل الصعوبات أمام الموظفين ومنتسي الوزارة.

جاء ذلك خلال جولة وزير الشؤون الاجتماعية إلى قطاعات الوزارة في مجمع الوزارات، حيث كان يرافقه وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، ومدير العلاقات العامة والإعلام احمد العنزيز

وشملت الجولة زيارة مكاتب عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء وعدد من المسؤولين في الوزارة .

ثم اطلع الوزير على ما تحتويه الإدارات من إحصائيات وإنجازات ومشاريع حالية ومستقبلية ثم استمع إلى معوقات العمل من قبل الموظفين حيث وجه عدداً من الحلول لبعض الصعوبات التي تواجه القطاعات، موصيا بسرعة المتابعة والتنفيذ وتذليل كافة المعوقات أمام انتاجية الموظف وتحسين البيئة الابداعية لديه .

وقد أبدى ، ارتياحه لآلية العمل التي يقوم بها جميع العاملين بالقطاعات لخدمة المواطنين والفئات التي تخدمها الوزارة ، مطالبا بضرورة العمل على التحديث المستمر للمنظومة المعلوماتية واحكام تطبيق الحوكمة الخاصة بآلية تنفيذ المعاملات.

وشدد على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تسرع من تقديم خدمات الوزارة الكترونيا وفق أحدث النظم التكنولوجية من أجل خدمة هذا البلد واهله الكرام.