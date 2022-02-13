طالب النائب مهند الساير مجلس الوزراء بتطبيق التوصيات التي أقرها مجلس الأمة في جلسة 9 فبراير ورفع القيود المفروضة على إثر جائحة (كورونا).

وأعرب الساير في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة، عن أمله في أن يتم التعامل مع التوصيات بمستوى يليق بالكويت ومؤسساتها وأن يتم الأخذ بطريق التعاون والتفاهم للوصول إلى مرحلة تحقق الرضا العام على أداء وتعامل المجلس والحكومة.



ولفت الساير إلى أن النواب لن يكتفوا بهذه التوصيات، منوها بأنه تواصل مع وزير الأوقاف عيسى الكندري في شأن عودة الصفوف المتراصة في المساجد.



وأكد أن الوضع الحالي لا يستفيد منه إلا من يقتاتون على الأزمة الصحية ويريدون استمرارها، متمنيا غلق هذا الملف بالتطبيق الحقيقي للدستور والقانون وحصول الناس على حرياتهم.



وأشار الساير إلى أنه مع عدد من النواب كانوا قد طلبوا مناقشة موضوع رفع القيود الموضوعة على المواطنين إثر أزمة (كورونا) وتم إدراج هذا الطلب في جلسة 2 فبراير على جدول الأعمال ومن ثم تم إقرار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن في جلسة 9 فبراير بتصويت أكثر من 41 عضوا.



وأوضح أنه بعد إقرار هذه التوصيات قام بالتواصل مع وزير الصحة د.خالد السعيد بهذه الخصوص ووجد تجاوبا محمودا من قبل الوزير والقائمين على المنظومة الصحية في مسألة رفع القيود.



وأضاف إن تبني مجلس الوزراء التوصيات والتي يفترض أن تناقش في اجتماعه غدا، سيكون محل إشادة من الجميع، معقبا "كما كنا جزءا من العالم في الإغلاق يفترض أن نكون جزءا من العالم في الانفتاح والتعايش مع أزمة كورونا".



واعتبر الساير أن الفضل في إقرار التوصيات -إذا تحقق غدا في مجلس الوزراء كما هو متوقع- يرجع إلى الله عز وجل ثم للناس وإصرارهم وصدق تبنيهم المطالب وكذلك للنواب ومجلس الوزراء.