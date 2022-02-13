وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى وزير الصحة الدكتور خالد السعيد، قال في مقدمته: نمى إلى علمي أن وزارة الصحة بصدد توقيع اتفاقية مع مستشفى جامعة سيول الوطنية (كوريا الجنوبية) لإدارة خدمات مستشفى الجهراء الجديد.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- كم تبلغ قيمة العقد؟ وماهي بنود وأوجه الصرف؟ وهل تم أخذ موافقة الجهات الرقابية في الدولة مثل ديوان المحاسبة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد والمخاطبات مع الجهات الحكومية الرقابية؟

2- كم تبلغ قيمة بند الرواتب للجانب الكوري؟ وهل صحيح أن قيمة رواتب الجانب الكوري ضعف رواتب الجانب المحلي؟

3- هل صحيح سيتم تعيين عمالة غير وطنيه بنفس مستوى المؤهل العلمي للموظف الكويتي وإحلالهم مكان الكويتي؟

4- ما حجم العمالة المطلوبة لتشغيل العقد من الجانب الكوري؟ وهل ذلك يوازي حجم القوى العاملة والخدمات المقدمة؟ ولماذا تقوم وزارة الصحة بتوفير عمالة إضافية من الوزارة وكلفتها على الوزارة ولا يقوم الجانب الكوري بتغطيتها من الميزانية المخصصة للعقد؟

5- ما الشرط الجزائي في حال قامت وزارة الصحة بإلغاء الاتفاقية من جانبها في أي حال من الأحوال؟

6- من هي الشركة الاستشارية والتجارية والتي تعمل كطرف ثالث ومدقق مستقل لتوفير خدمات إدارة المرافق.

7- لماذا تم تحديد مبلغ لتغطية جانب خدمات المرافق العامة ونظم المعلومات في العقد، وهناك عقود سارية المفعول حتى 2024 (ازدواجية في هدر المال العام) ؟

8- ما المبرر بإعطاء طرف ثالث للقيام ببعض أعمال التشغيل بوجود الجانب الكوري وفي نفس الوقت سيتم تسليم نفقات هذه الأعمال للجانب الكوري؟

9- ما المبرر في دخول ممثل من الديوان الأميري في لجنة الإدارة العليا بالإضافة إلى الجانب الكوري ووزارة الصحة؟

10- هل تتحمل وزارة الصحة أي مصروفات إضافية لشراء المستلزمات والمستهلكات الطبية وحزم التعويضات للموظفين؟

11- في حال تعذر توفير وزارة الصحة للمستلزمات والمستهلكات والأدوية الطبية، هل سيتم توفيرها من جامعة سيول الوطنية؟ وكيف سيتم التدقيق على قيمة هذه البنود؟ وهل هذه المبالغ ستضاف إلى قيمة العقد الأولي؟

12- هل صحيح سيتم توظيف وفحص العمالة الطبية والغير طبية ويتم توظيف العمالة من بلدان أجنبية؟ وماهي المعايير في خطة التوظيف التي سيتم الاتفاق عليها مع الجانب الكوري؟

13- هل قامت الوزارة بدارسة حاجتها الفعلية من الكوادر الطبية والإدارية لتشغيل تلك المشاريع منذ بداية العمل بالمشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتلك الدراسة، وتاريخ عملها ومؤهلات العاملين عليها، والجهة المختصة والعاملة لتلك الدراسة؟

14- هل تم التنسيق الفعلي مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير تلك الدرجات الوظيفية؟ يرجى تزويدي بمخاطبات الوزارة لديوان الخدمة المدنية منذ بدء المشروع ومنذ توليكم الحقبة الوزارية؟

15- هل قامت مستشفى جامعة سيول الوطنية بعمل مثل هذه التعاقدات مع دول أخرى بنفس حجم مستشفى الجهراء الجديد؟ يرجى تزويدي بأسماء تلك المستشفيات وحجمها؟ وعدد القدرة السريرية لها؟

16- هل شُكلت لجنة من الوزارة وكلفت لعمل هذه التعاقدات؟ ومن هم أعضاء اللجنة؟ وماهي مسمياتهم الوظيفية وماهي مؤهلاتهم العلمية؟

17- هل تم معاينة مستشفى جامعة سيول الوطنية بمهمات وظيفية من الوزارة؟ ومتى تمت تلك المهمات؟ يرجى تزويدي بتقرير تلك اللجنة والمهمات التي تمت؟ وتاريخ المهمات؟ والمدة الزمنية لتلك المعاينة؟

18 - في حال تم التوقيع مع إدارات أجنبية ما هو وضع الإداريين العاملين حالياً بمستشفى الجهراء؟ وهل سيتم الاستعانة بهم بالمستشفى الجديد أو الاستغناء عنهم؟